Selahattin Demirtaş partisinin oy oranını açıkladı, eleştiride bulundu

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin oy oranının yüzde 12-13 bandında olduğunu söyledi. Demirtaş, partisine yönelik de eleştiride bulunurken, "Dışarıda kalan arkadaşlarımız daha iyi bir duruş ve siyaset ortaya koyabilselerdi, HDP bu süreci büyüyerek atlatabilirdi" dedi.

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin cezaevinden açıklamalarda bulundu.

Artı Gerçek'ten Erdal İmrek'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, tutuklamaların partiye etkisine ve HDP'nin son durumuna ilişkin, "Dışarıda kalan arkadaşlarımız daha iyi bir duruş ve siyaset ortaya koyabilselerdi, HDP bu süreci büyüyerek atlatabilirdi. Belli yetmezlik ve eksiklerimiz oldu bu dönemde. En büyük sorumlusu olarak da Eşbaşkan olarak kendimi görüyorum. Fakat yine de HDP ayakta kalmayı başararak kendini korudu. Oy oranı da yüzde 12-13 bandındadır. Kongreyle birlikte inanıyorum ki, bu toparlanma bir hamleye dönüşecek ve 7 Haziran sürecindeki gibi büyümesini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.