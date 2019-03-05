‘Şehadet bilinci’ konferansına götürülen 30 öğrenci zehirlendi!

Mersin'de Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER) tarafından, '31 Marttan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci' konulu konferans düzenlendi. Etkinlikte ikram edilen tavuk tantuniyi yiyen yaklaşık 30 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'deki Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER) dün Edip Spor Salonu'nda “31 Marttan 15 Temmuz’a Şehadet Bilinci” konulu bir konferans düzenledi.

ÖĞRENCİLER YAYA GÖTÜRÜLDÜ

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre konferansa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün telefon zinciri kullanılarak Piri Reis, Perşembe Vakfı ve 24 Kasım Ortaokulu'ndan ikişer öğrencinin katılması istendi. Bunun üzerine okullardan etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci götürüldü. Piri Reis Ortaokulu'ndan 7/H VE 7/D sınıflarındaki 70 öğrencinin de yaklaşık üç kilometre yürütülerek salona götürüldüğü iddia edildi.

ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Konferans sonunda öğrenci ve katılımcılara ekmek arası tavuk tantuni ikram edildi. Konferans bitiminde, Piri Reis Ortaokulu öğrencileri sınıf öğretmenleri eşliğinde yeniden okula kadar yürütüldü. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle yaklaşık 30 öğrenci baygınlık geçirdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi okula gitti. Acı haberi duyan öğrenci velileri de okula akın etti. Zehirlenen öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi ve Özel Su Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerden 19'u ayaktaki tedavinin ardından taburcu edilirken, 11 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

VELİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci velileri çocuklarının izinleri dışında etkinliğe yürütülerek götürüldüğünü dile getirerek şikayetçi oldu.

Zehirlenen Piri Reis Ortaokulu öğrencilerinden Irmak Atıloğulları'nın annesi Melek Atıloğulları'nın Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesi ise şöyle: “Velisi olduğum Piri Reis Ortaokulu öğrencilerimizin 04.03.2019 tarihinde bilgimiz dışında izinsiz olarak 31 Mart'tan 15 Temmuza Şehadet Bilinci etkinliği kapsamında oluşturulan etkinliğe Edip buran Spor Salonu'na götürülmüştür. Bu etkinlikte yapılan ikramdan birçok çocuğumuz zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştır. Dolayısıyla Okul müdürü Mehmet Satır'ın biz velilerin izni dışında, çocuklarımızı zorla ve yürüyerek gitmelerini sağlığı için, çocuklarımız gitmek istemediği halde Din Kültürü Öğretmeni Ahmet Şanlı'nın da baskısıyla götürülüp ve zorla etkinliği dinletmiştir. Söz konusu bu durumdan şikayetçi olup, gereğinin yapılmasını arz ederiz.”