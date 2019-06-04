Sedat Peker, hakkında yapılan haberleri sildirme telaşında

Sedat Peker, son dönemde medyada sıkça yer almaya başladı. Kendi yaptığı açıklamaların haberleştirilmesine dayanan 'medya görünürlüğü' Peker'in kamuoyundaki imajını düzeltmeye dönük çabalarıyla ilgili gibi görünüyor. Öte yandan Peker'in kendisiyle ilgili yapılan haberlerden istediği yararı sağlayamadığı anlaşılıyor. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı son başvuru, buna delalet ediyor.

Organize Suç Örgütü Lideri Olarak Ceza Almış (OSÖLOCA) Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılmış bir dizi haber ve yayımlanmış sosyal medya mesajları için erişim engelleme kararı aldırmak amacıyla mahkemeye başvurdu.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Peker'in başvurusuna ilişkin kararında, "Bir kısım linklerin talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu anlaşılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Kalan linkler yönünden yapılan incelemede ise, içeriklerin talep edenin kişilik haklarına doğrudan saldırı niteliğinde olmayıp iddiayı gündeme taşımaktan ibaret haberler ve yorumlar olduğu, toplumca tanınmış isimler hakkında bu tarz paylaşımlar yapılabileceği, aksi halin basın özgürlüğü ve yorum hakkı ile okuyucuya bilgi aktarma hakkını kısıtlayacağı nazara alınarak toplumun ilgisini çeken ve haber değeri taşıyan linklere ilişkin 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi kapsamındaki şartların oluşmadığı anlaşılmakla talebin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

Bu çerçevede soL'da yapılan bir haberin sosyal medya duyurusu için erişim engelleme kararı alınırken, haberin kendisi için bu yönde bir karar oluşmadı.

