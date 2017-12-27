Seçim kesinlikle OHAL koşulları altında olacak

ANAR Araştırma Şirketi Başkanı İbrahim Uslu, 2018'de yapılacak olası bir seçimin OHAL koşullarında yapılacağını söyledi.

ANAR Araştırma Şirketi Başkanı İbrahim Uslu, olağanüstü hal uygulamasının yakın zaman içerisinde kalkmasının zor olduğunu söyledi.

CNN Türk’teki programda konuşan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'e ilişkin konuşan Uslu, “OHAL’in kısa vadede kalkacağını zannetmiyorum. Yani seçime doğru hemen kaldırıp, seçime gitmek gibi bir pragmatizm içerisinde de olmaz. Referandum için de aynı şey söyleniyordu, kaldırılmayıp referanduma gidildi. 2018 içerisinde olacak bir erken seçimin, kesinlikle OHAL koşulları altında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.