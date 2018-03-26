Savcı HDP'li vekilin cezasının artırılması istedi

HDP Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan'a verilen altı yıllık hapis cezasının incelendiği duruşmada, savcı altı yıllık cezaya ek olarak 27,5 yıl hapis cezası istedi.

HDP Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan'a verilen altı yıllık hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından duruşmalı olarak incelendi. Duruşma savcısı, hakim karşısına çıkarılan Burcu Çelik Özkan'ın altı yıllık cezasının onanması dışında üç suçtan daha 11,5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

HDP'li milletvekili Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017'de görülen karar duruşmasında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan altı yıl hapis cezası verdi.

Burcu Çelik Özkan'ın avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bugün Erzurum'a getirildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Burcu Çelik Özkan, hukukçu ve siyasetçi olarak mağduriyetler yaşadığını söyledi. Anayasa, yasalar, Meclis iç tüzüğü kurallarının göz ardı edildiğini ileri süren HDP'li Burcu Çelik Özkan, savunmasına şunları söyledi:

"Anayasa 83'üncü maddesinde değiştirilen geçici 20'nci maddesi nedeniyle şu an yargılanmaktayım. Dokunulmazlığım sadece bu yargılamaya ilişkin sınırlı olarak kaldırılmıştır. Hakkımda dört ayrı suçlama bulunmaktadır. Bunların üçü katıldığım ileri sürülen taziye ziyaretleridir. Dosyadaki deliller, cezalandırılmama elverişli değildir. Taziyelere katıldığım yönünde somut delil yoktur. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin verdiği kararda taziye ziyaretleri insani olduğundan suç unsuru sayılmamıştır. 7 Haziran 2015'de diğer aday arkadaşla birlikte seçim ve sandık güvenliğini yerinde görmek amacıyla Sungu ve Karaağaç beldelerine gittik. Karaağaç'ta sandık başında kalaşnikof silahlarla bekleyen korucular vardı. Bunlar için itirazlarda bulunduk. Köy korucularının şiddetine, hakaret ve küfürlerine maruz kaldık. Silahla elime vurdukları için telefonum düştü kırıldı. Elde ettiğimiz başarı nedeniyle ertesi gün belediye meydanında kutlama yaptık. Konuşmamın bir kısmı manipüle edilerek basına servis edildi. Bir gün önce yaşadığım olayların etkisiyle sinirle, ağır ifadeler kullandığımı belirttim. Ertesi gün basın açıklaması yaparak konuşmam nedeniyle özür diledim. Bireysel olarak hakkımda şikayette bulunan köy korucusu yoktur. Konuşmamdaki 'biz' ifadesinde o an saldırıya uğrayan heyetti kassettim. Herhangi bir örgütün sözcüsü olarak belirtmedim" diye konuştu.

Duruşma, sanık Burcu Çelik Özkan ve avukatlarının savunmalarını hazırlaması için 9 Nisan'a ertelendi. Tutuklu bulunan HDP'li Burcu Çelik Özkan, duruşma günü yine Erzurum'a getirilecek.