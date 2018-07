Saros'a iskele için planlanan ÇED toplantısı ertelendi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyüne, BOTAŞ tarafından yapılmak istenen iskele projesine dair bilgilendirme toplantısı protestolar üzerine ertelendi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyüne, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılması planlanan ‘Saros FSRU Gemi İskelesi’ projesiyle ilgili dün gerçekleştirilmesi gereken bilgilendirme toplantısı protestolar üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Sazlıdere Köy Kahvehanesinde saat 14.00’te yapılacağı duyurulan toplantının ertelenme gerekçesi olarak "Kahvehanenin halkın toplantı yerine girmesine yetecek fiziki koşulları taşımaması" gösterildi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Gönüllü Sorumlusu Hakan Dedeoğlu, basına yaptığı açıklamada; bölge insanının böyle bir projeyi asla kabul etmeyeceğini belirterek, şunları dile getirdi:

“Aslında 1/100000’liklerde, 1/25000’liklerde asla böyle projeler yok. İktidar partisi belli güçlerin desteğiyle, rant odaklı ilişkilerle bölgede cenneti cehenneme çevirmeye çalışıyor. Bu halk eskisi gibi uyumuyor, uyumayacak da. Her yeri ormanlarla kaplı, denizinin dünyanın en güzel denizlerinden biri olan bir noktada yaşarken böyle bir yere gelip de canını çıkarırcasına böyle bir proje yapma sevdası büyük bir maceradır. Böyle bir karar içinde olanlar cenneti cehenneme çevirmek için yarış içindeler. Bu, insanoğluna asla ve asla yakışmayan bir durumdur. Tartışılması gereken konu bu karar vericilerin ruh sağlığının elden geçirilmesi sürecidir. Sorun halkta değil karar vericilerdedir. Saros Körfezi’ni 7 yıl öncesinde koruma altına aldırmış bir anlayışın temsilcisi olarak bunları söylüyorum. Zamanında ‘Trans Trakya Projesi’ de buraya yapılmak istendi. Her şeye ‘Evet’ diyen bir noktaya geldik ama Türk halkı buna asla ‘Evet’ demeyecek. Bu millet buna ‘Dur!’ diyemezse yarın öbür gün Trakya’nın başına daha büyük projeler uygulanacaktır. Bugün toplantı yapılamadı bir daha da yapılmamalıdır. Bu halkın bu projeyle ilgili bilgilenmesine gerek yok. Zaten her şey ortada. Biz yeşilin ve mavinin tonlarını biliyoruz.”

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan , halkın bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantının, kahvehanenin, halkın girmesine yetecek fiziki koşulları taşımadığı gerekçesiyle iptal edildiğini kaydederek, “10-15 kişinin girebileceği bir kıraathane seçilmiş. Burada halkın katılımı toplantısı mümkün olmaz. Biz toplantının bu mekânda yapılmasına itiraz ettik. Çevre Müdürlüğü yetkilileri de toplantı salonunu terk etti. Fiziki koşul yetersizliğinden dolayı toplantının yapılmadığına yönelik tutanak tutulmasını istedik. Çevre ve Şehircilik Yetkilileri de provoke edildiklerini iddia ettiler. Biz buna karşı çıktık. Biz yerel halk olarak fiziki koşullardan dolayı toplantı yapılamadığına dair tutanak tutacağız” şeklinde konuştu.