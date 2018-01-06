Sarıyer’de bariyerleri aşan otomobil denize uçtu: 1 ölü

Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak denize uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Saat 16.00 sıralarında Sarıyer, Rumelikavağı Mahallesi, Liman Caddesi üzerinde cadde üzerinde seyir halinde olan 78 yaşındaki Abdurrahman Göngör idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenden ötürü kontrolden çıkarak bariyerlere doğru ilerlemeye başladı.

Uçurum kenarında bulunan bariyerleri de aşan otomobil yaklaşık 200 metre mesafeden denize uçtu. Otomobilin denize uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri deniz içerisinde bulunan otomobile müdahale edemeyerek deniz polisi ve sahil güvenlikten yardım istedi. Yardım üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar deniz içerisinde bulunan otomobilin olduğu bölgeye dalarak sürücüyü kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Abddurrahman Güngör’ün hayatını kaybetmesinin ardından ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından Güngör’ün cansız bedeni morga kaldırılırken, deniz içerisinde bulunan otomobil ise çekici yardımıyla çekilerek otoparka götürüldü.