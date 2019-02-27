Sarıyer Derbent mahallesine seçim öncesi yeni imar planı

İstanbul’un en eski gecekondu mahallesi Sarıyer Derbent için hazırlanan imar planları, yerel seçime sayılı günler kala değiştirildi. Yıllarca mahallenin yıkılmaması için mücadele eden halk, tapularını elde edememişti. Seçime günler kala, haklarını adeta bir lütuf gibi veren İBB, ''dönüşüm projesi' sundu. Mahalle sakinleri ise bugüne dek çözüm üretilmediğini, çözüm için uğraşacaklarını söylediler.

İstanbul Sarıyer'deki gecekondu mahallesi Derbent, yaklaşan yerel seçimler öncesi yine bir imar çalışması ile gündeme geldi.

İstanbul Sarıyer ilçesinde Derbent ve Darüşşafaka mahallelerinde kalan yaklaşık 280 bin metrekarelik alana ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için 26 Şubat günü askıya çıkarıldı. 1600'e yakın gecekondunun bulunduğu mahalle için verilen riskli alan kararları ve buna bağlı olarak hazırlanan imar planları daha önce açılan davalar sonucunda iptal edilmişti.

Açıklama raporuna yeni eklenen “Dönüşüm Modeli” bölümünde, bölgedeki yerleşimin tamamen gecekondulardan meydana geldiği için hak sahiplerinin tespitinde ve gecekondu sahiplerine yönelik yapılacak işlemlerde “Gecekondu Kanunu” ve “İmar Affı” yasaları çerçevesinde hareket edileceği bildirildi. Bu yasalar çerçevesinde hak sahipliği bulunan kişilere konut tahsis edileceği, kalan konutların benzeri uygulamalarda “stok-rezerv konut” olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

İBB'nin yeni projesinin mahalle halkı tarafından nasıl değerlendirildiğini sorduğumuz Sarıyer Mahalleler Birliği üyesi, Sarıyer Pınar Mahallesi Yerleşimcileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ceylan, meselenin sadece Derbent mahallesi ile ilgili olmadığını Sarıyer'in tüm emekçi halkını ilgilendiren bir durum söz konusu olduğunu vurgulayarak verdikleri mücadeleyi anlattı.

'SÜREKLİ DEĞİŞEN YASALARDAN TÜM EMEKÇİ MAHALLELERİ MAĞDUR OLDU'

Ceylan, ''Sarıyer'de çok uzun zamandır mahalle dernekleri ve kooperatifler, bir araya gelerek konuyla ilgili çalışma komisyonu kurdu. İmzalar toplayıp iki kere Ankara'ya meclise gittik. Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir çok kez başvurduk. Kimse burada yaşayan emekçi halk için bir çözüm önerisi sunmadı. Buradaki insanların tapularını almaları ve ona göre ilerlemeleri 2981 kanuna göre zaten mevcutta olan haklarıydı. Yıkım kararı çıkardılar, mücadele edip durdurduk. Daha sonrasında hakkımız olan tapular için dava açtık, torba yasa ile yasayı değiştirdiler. Torba yasadaki değişiklikler sadece Sarıyer'deki mahalleleri mağdur etmedi; Ankara, İzmir ve İstanbul'un emekçi mahallelerinde yaşayan insanları zora soktu'' dedi.

'İMAR BARIŞI YASASI KİMİN İÇİN ÇIKTI?'

Metin Ceylan, en son çıkan imar barışı yasasının kimin için çıktığına bakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Gökdeleni olup kaçak yapan, evinin üstüne ek kaçak kat yapan, yalısı olan ve izni olmayanlar için. Bizim için değil. Bizim haklarımız için eskiden yasa vardı, o yasaya rağmen haklarımızı vermeyip yasayı kaldırdılar. Belediye'ye yakın zamanda gittiğimde, bana 'hemen işinizi halledelim imar barışı çıktılar' dediler. Onlara imar barışı öncesinde haklarım olduğunu anlattım. Amirlerini çağırdılar, mevzuattan da bihaberler."

'MESELEMİZ DÖRT DUVARDAN İBARET DEĞİL, MAHALLEMİZ'

Ceylan, Sarıyer'in mahallelerinde 60 yıldır yaşayan insanların çoğunlukta olduğunun altını çizdi ve yerinde dönüşüm istediklerini vurguladı. Ceylan, ''Burada 50 ya da 60 yıldır yaşayan insanlar çoğunlukta. Kentsel dönüşüm örneklerini gördük. İnsanlar evlerinden oldu, şehrin dışına itildiler. Sulukule ve Fikirtepe örnekleri önümüzde. Bizim meselemiz dört duvardan ibaret değil. Biz bir arada yaşamak istiyoruz. Kimse komşusından uzağa gitmek istemiyor. İnsanların okulları, işleri var bunları yarım bırakmak istemiyoruz. Yola ya da başka sosyal alanlara giden topraklar var, biz kimse mağdur olmasın, kimse evsiz kalmasın istiyoruz. Biz yerinde dönüşüm istiyoruz, kendimiz yapacağız" dedi.

'YEREL SEÇİM ÖNCESİ BÜTÜN ADAYLARI ÇAĞIRDIK, HEPSİNE SORACAĞIZ'

Yerel seçimin hemen öncesinde böyle bir adımın atılmasını nasıl karşıladıklarını sorduğumuz Ceylan, ''Bunlar için çözüm çok basit, samimi olunacak, halkla birlikte çözüm üretilecek. Bir meclise gittiğimizde de bütün siyasi partileri ziyaret edip, gündemine sokmuştuk bu yasayı. Ama kimse çözüm üretmedi, herkes ranta ve patronlara bakıyor. Halkı düşünen yok. Önümüzdeki pazar günü Sarıyer Mahalleler Birliği bütün belediye başkan adaylarına çağrı yaptı. Bir toplantı düzenlenecek. Seçilirseniz, bu isteklerimizi tek tek yapacak mısınız diye bütün adaylara soracağız. Orada samimiyetle her şeyi konuşmak istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Derbent (Çamlıtepe) Mahallesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskli alan kararı kapsamında hazırladığı avam projesine karşı açtığı davada 2014 yılında, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

DANIŞTAY: DERBENT RİSKLİ DEĞİL

Derbent'e ilişkin kendilerinin imar planıyla ilgili iptal kararını hatırlatan mahkeme, dava konusu avan proje ile inşaat ruhsatlarının bulunduğu parselinde içinde yer aldığı alanı riskli alan eden Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 14. Dairesince iptal edildiğini kaydetmişti. Kararın iptal edilmesi nedeniyle söz konusu projenin dayanaksız hale geldiğini belirtmişti.

Projeyi hazırlayan Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca'nın ismi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda geçmişti.

Sarıyer Mahalleler Birliği öncülüğünde sabah saatlerinde mahkeme önünde toplanan ve davaya müdahil olmak için dilekçe veren Sarıyerliler, “Bu dava evine, mahallene sahip çıkma davasıdır” pankartı açarak, “Sarıyer bizimdir, bizim kalacak” sloganları attı.

Grup adına, dilekçeleri mahkemeye sunan temsilcilerden Rumelihisar Mahallesi Yerleşimcileri Dayanışması Kooperatifi Başkanı Hikmet Kaya basın açıklaması yaptı.

2017 YILINDA KULLANDIRILMAYAN HAK, ŞİMDİ KULLANDIRILACAK

Sarıyer’deki 13 mahalle temsilcisi ve çok sayıda kişi, Sarıyer Belediyesi’nin 2981 Sayılı yasa ile kendilerine verilen gecekondu kapsamındaki yerlerin tapuya çevrilme hakkını kullandırmadığı gerekçesiyle İBB karşı açtığı davanın görüldüğü İstanbul İdare Mahkemesi’nde 2017 yılında protesto gerçekleştirmiş, haklarını aramıştı.

Sarıyer Mahalleler Birliği’ne bağlı Çayırbaşı, Derbent, Emirgan, Ferahevler, Kazımkarabekir, Kocataş, Pınar, PTT Evleri, Reşitpaşa, Rumelihisarı, Sarıdağ, Poligon ve İstinye mahalleleri, uzun süreden beri yerleşimlerini hukuki güvenceye kavuşturmak ve İmar Affı Kanunu’ndan doğan haklarını alabilmek için mücadele verdi.

2015 Nisan ayında çıkartılan bir torba yasayla 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’nun kaldırılması Mayıs 2018’e kadar ertelenmişti.