Sarıklı rektöre tepki: İktidar bu görüşe katılıyor mu?

CHP’li Ceyhun İrgil, 'Demokrasi, komünizm isteyen kafirdir, 'tevbe' etmezse öldürülmelidir' diyen AKP'nin sarıklı rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Demokrasi, komünizm isteyenlerin kafir olduklarını" ve öldürülmelerinin gerektiğini iddia eden Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ağırakça’nın 16 Nisan referandumunda ‘evet’ kampanyası yürüttüğünü, Mardin AKP il temsilcisi olduğu açıklamasını ve kep değil sarık giymenin daha uygun olduğuna dair sözlerini hatırlatan CHP’li İrgil, şimdi de bu rektörün yayına hazırladığı İslam Ansiklopedisi ile gündemde olduğunu belirtti.

İKTİDAR BU GÖRÜŞE KATILIYOR MU?

Aynı zamanda TBMM Eğitim Komisyonu üyesi olan İrgil, bu ansiklopedide yer alan ‘mürted’ kelimesine vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

“Mürted; kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak olarak tanımlanıyor. Maddenin devamında ise;Mürted'in cezası, eğer tövbe etmezse öldürülmektedir, deniliyor.Bu nefret suçu değil midir? Peki, o zaman buna göre her gün sabah akşam demokrasi konuşmaları yapan Milli Eğitim Bakanı, YÖK yönetimi, AKP milletvekilleri, Başbakan, Cumhurbaşkanı ‘mürted’ler. Ve tövbe etmezlerse öldürülmeleri caiz oluyor. Bu sonuç çıkıyor ortaya. İktidar bu görüşe katılıyor mu? Katılıyorsa gereği olarak ne yapacak? İktidar artık ülke gündemini saçma sapan konularla meşgul eden, yobazlıkla gericilikle meşgul eden bu rektörlerle bir önlem alınmalıdır. Saçmalamanın da bir sınırı olmalıdır.”