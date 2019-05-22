Sarıklı hocadan balıklı tez: Kuran dinleyen Koi balıkları semirdi

ÇOMÜ Deniz Bilimleri’nin sarı sarığıyla poz vermeyi seven öğretim üyesi Halit Kuşku’nun doktora tezi yayımlandı. AKP eski milletvekili Müjdat Kuşku’nun da yeğeni olan Halit Kuşku hoca balıkların müziğe tepkilerini incelediği tez çalışmasında balıklara sokak gürültüsü, Kuran ve tasavvuf müzikleri dinletti. Sonuç: Kuran ve tasavvuf müziği dinleyen Koi balıkları semirdi.

Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olan ve sosyal medya hesabında yayımladığı sarıklı fotoğraflarıyla tanınan Halit Kuşku doktora tezini hazırladı. AKP’li eski milletvekili Müjdat Kuşku’nun da yeğeni olan ve üniversiteye şaibeli bir sınavla girdiği öne sürülen Kuşku, doktora tezinde farklı seslerin Koi balıklarının gelişimine etkisini inceledi. Kuşku’nun araştırması sırasında balıklara dinlettiği müzik ise Kuran ve tasavvuf müziği oldu. Kuşku balıklara ayrıca sokak gürültüsü dinletti. Sonuçta Kuran ve tasavvuf müziği dinletilen balıklar sokak gürültüsü dinletilen balıklardan daha fazla büyüdü.

Kuşku, tezi sırasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiğini ve balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat “Kur'an-ı Kerim Tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü sesi” dinlettiklerini anlattı. Kuşku şunları söyledi:

RAHMAN SURESİ İYİ PERFORMANS VERDİ

“Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin, balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den de Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimiz de balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik. Tasavvuf musikisi dinlettik. Tasavvuf musikisinin de Kur-an'ı Kerim kadar olmasa da ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu etki ettiğini gözlemledik. Aynı zamanda kentsel gürültü yani şehir ve kentin getirmiş olduğu gürültüyü de kaydedip, balıklara dinlettik. Bu sesin etkileri, hiç ses dinletilmeyen balıklara göre olumsuz oldu. Yani balıklar ilk 30 günlük süre içerisinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Araştırma yapmak isteyenler için, Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi 113 tane sure var. Bunlar dinletilebilir. Bunlar yeni araştırma alanları olarak açılabilir. Aynı zamanda tasavvuf musikisini dinlettik. Bunlardan da olumlu sonuçlar aldık. Ülkemizde çok farklı tasavvuf musikileri, ses düzenleri ve ritimleri bulunmaktadır. Bunlar denenebilir ve dinletilebilir.”

Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüdü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku'nun doktora tezi, farklı ses ve müziklerin balıklar üzerindeki etkisini ortaya koydu. pic.twitter.com/srvwnNOIl0 — Ensonhaber.com (@ensonhaber) 22 Mayıs 2019

Dünya üzerinde farklı hayvan türlerinin farklı seslere verdikleri tepkiler üzerine yapılmış çok sayıda araştırma var. Hatta bunların bir bölümü hayvanların "müzik zevkini" gösteren sonuçlar çıkartmış araştırmalar. Örneğin Japonya'da yapılmış bir araştırmada havuz balıklarının Bach tercih ettiği, onu Stravinski'ye yeğledikleri sonucuna da ulaşılmış.

Sarıklı hocanın bir sonraki deney setine dahil edeceğini pek düşünmesek de Hümeyra'nın söylediği bir şarkıyla haberimizi sonlandıralım.