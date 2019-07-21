Sarıgazi'de Grup Yorum konseri öncesinde plastik mermi ile polis saldırısı

İstanbul Sarıgazi'de Grup Yorum konseri öncesinde polis konser salonunu TOMA, akrep ve polislerle abluka altın aldı. Salona gelenlere plastik mermi ile saldıran polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Sancaktepe'de Grup Yorum konseri öncesinde ilçeye çok sayıda TOMA ve akrep sevk edildi. Konserin yapılacağı salonun önünde onlarca polis konseri engellemek için nöbet tuttu.

Konser öncesinde plastik mermi ile mahalleliye saldırıldı. Konsere katılmak isteyen insanlarla polis arasında yaşanan gerginlik sırasında Alican Toptaş, Timur Toptaş, Hüseyin Avcı ve Ali Naki Özdemir gözaltına alındılar. Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlar, Alican Toptaş'ın bayılana kadar dövülerek gözaltına alındığını söyledi.

Gün boyunca Sarıgazi'yi abluka altına alan polis kafeleri kontrol ederek, GBT yaptı.