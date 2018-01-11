Sarıgazi 60. Yıl Ortaokulu'nda imam hatip mücadelesi sürüyor

Sarıgazi 60. Yıl Ortaokulu velileri, okuldaki imam hatibi kalıcılaştırmaya dönük duvarı kaldırmayan ilçe milli eğitime meydan okudu: Biz kaldırırız!

İstanbul'da imam hatipleştirme operasyonuna karşı iki yıldır mücadele veren Sarıgazi 60. Yıl Ortaokulu velileri, bugün bir kez daha İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeydi.

Çocuklarının okullarının yarısı gasp edilerek imam hatip yapılan veliler, iki yıldır imam hatip saldırısına karşı mücadele veriyor.

Misafir olduğu söylenen ancak bir türlü okuldan taşınmayan imam hatip sınıflarını kalıcılaştırmaya çalışan ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürleri ise buldukları her fırsatı değerlendirerek imam hatip kısmının kalıcılaşması için çaba sarf ediyor.

DUVAR ÖREREK İMAM HATİBİ KALICILAŞTIRMA GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜ

Geçen yaz sonu okul bahçesinin yarısını imam hatip sınıflarının kullanımına sunmak, böylelikle imam hatip sınıflarını kalıcılaştırmak amacıyla okul bahçesini ortadan ikiye ayıran bir duvar örülmek istenmiş, ancak velilerin itirazları sonucu duvarın örülmesi durdurulmuştu.

Birkaç aydır okul bahçesinde yarım halde duran ve adeta kazaya davetiye çıkaran duvar, ne okul yönetimi ne de ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından kaldırıldı.

Okul yönetiminin velilerden gelen "Duvar ne zaman kaldırılacak" sorusuna kaçamak cevaplar vermesi ve imam hatip için kantin yapılacağı söylentileri nedeniyle rahatsız olan veliler, bugün duvarın kaldırılması talebiyle ilçe milli eğitim müdürlüğü ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürünün yerinde olmaması sebebiyle müdür yardımcısıyla görüşen veliler çocuklarının duvar sebebi ile kaza geçirmesinden endişelendiklerini söyleyerek duvarın kaldırılması konusunda bir an önce adım atılmasını talep ettiler.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİLGİ VERİLECEK İDDİASI

Müdür yardımcısı velilere verdiği cevapta duvar konusunda müdürlük bünyesinde ilgili birimlerle bir görüşme yapacaklarını, bu doğrultuda okul yönetimine kesin bir bilgi vereceklerini, önümüzdeki hafta velilerin okul yönetiminden konu hakkında detaylı bilgi alabileceğini belirtti.

Aldıkları cevaptan tatmin olmayan veliler ise kendilerine tatmin edici bir cevap verilmemesi ve bir hafta sonra duvarın kaldırılmaması durumunda gerekirse tüm okul velilerinin bir araya gelip duvarı kendi imkanlarıyla kaldırmayı düşündüklerini beyan ettiler.