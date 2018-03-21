Saray'da yapılan hakim atamalarının 2019 seçimleriyle ilgisi ne?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, son yapılan hakim atamaları ile 2019 seçimlerinde oluşacak ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğini söyledi.

Saray'daki kura töreni sonrası yapılan hakim ve savcı atamalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Çoğunun doğrudan AKP'de görev yapmış isimler olduğu ortaya çıkan yeni hakim ve savcılara ilişkin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına konuk olan CHP'li Gök, yapılan son atamalarla ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğini söyledi.

Bu hakimlerin birçoğunun ilçelerde ilçe seçim kurulu hakimi olacağına dikkat çeken Gök, 7 kişilik seçim kurullarına seçilecek 2 kamu görevlisinin de bu hakimler tarafından belirleneceğini söyledi.

Seçim kurullarının 7 kişi olduğunu hatırlatan Gök, "2 kamu görevlisi bu hakimler tarafından atanacak. AKP ve MHP'nin de birer üyesi olacak. Bu durumda bir ihtilaf oluşması halinde AKP-MHP ittifakı 4'e 3 üstünlüğü şimdiden garanti etmiş olacak. Aksi bir karar çıkarmak mümkün olmayacak" dedi.

TKP'DEN ÇAĞRI VAR

AKP'nin seçim öncesi yaptığı kritik hile adımlarına her gün bir yenisi eklenirken, Türkiye Komünist Partisi dün bir çağrı yapmış, "Seçme hakkına sahip çıkalım" diyerek bir imza metni çalışmasına başlayacağını duyurmuştu.

Açıklamada "Genel oy hakkını Erdoğan’ın ve onun YSK’sinin insafına terk etmeye niyetimiz yok. TKP, halkın ayağa kalkması için üzerine düşeni yapacaktır" denilmişti: