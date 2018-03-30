Saray sofraları boşuna değil... Hülya Koçyiğit, Erdoğan'dan hiç vazgeçmedi

'Ülkede baskı yok, aksine herkes fazla özgür' diyen, 'Tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim' diyerek AKP'den iş isteyen, AKP'nin gerici vakıflarına destek veren, daha ileri gidip 8 Mart'ta kadınlara Afrin operasyonunu anlatan Hülya Koçyiğit'in damadı AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleyi kaptı.
Saray sofralarının vazgeçilmez ismi olan Koçyiğit'in büyük uğraşları meyvelerini verirken, AKP ve Erdoğan sevdasını ileri boyutlara taşıyan Yeşilçam oyuncusunun geçmiş açıklamalarını hatırlamakta fayda var.
İşte Koçyiğit'in Erdoğan sevdası ve büyük uğraşları: