Saray davetlerinin gediklisi Zerrin Özer: Kendimi son derece özgür hissediyorum

Erdoğan'ın saraydaki sofralarına sık sık katılan Zerrin Özer, Türkiye'de kendisini son derece özgür hissettiğini söyledi. Kendisini 'özgür' hisseden Zerrin Özer, Twitter'ın yasaklanması gerektiğini de savundu. Özer iki yıl önce de 'Tayyip Erdoğan kadar hümanist bir insan görmedim' demişti.
Cumartesi, 31 Mart 2018 14:52
Tayyip Erdoğan'ın saray davetlerinde sıklıkla ağırladığı isimlerden birisi olan Zerrin Özer, Türkiye'de kendisini son derece özgür hissettiğini söyledi. Özer, diğer yandan Twitter'ın da yasaklanması gerektiğini savundu.
Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda Zerrin Özer şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye’de son derece özgür hissediyorum. Çağ atlarken çoğu konuda Amerika’nın 100 sene gerisinde kaldık ama maşallah ahlaksızlık konusunda onlarla eşit ilerliyoruz. Ahlaksızlık diz boyu. Özgür olmak her istediğini istediğin gibi yapma hakkı tanımaz. Öyle şeyler duyuyorum ki aklımı oynatıyorum.
- Coşkun Sabah doğru söylemiş. Bence de Twitter yasaklanmalı. Özgürlük iyi güzel de, o özgürlüğü edepli ve ahlaklı bir şekilde yaşayalım. Böyle düşündüğüm için geri kafalı oluyorsam onu da şükranla kabul ederim.
- Rahatım. Huzurluyum. Mutluyum. Neden bunu yaptıklarını anlamıyorum. Bir dönem ölüm tehditleri bile aldım. Ben Türkiye’de Zülfikar kolye takan ilk insanım. Kültürümle hep gurur duydum. Ama sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum, TRT’de program yapıyorum diye de kimse bana bunu reva göremez. Bir kere ben o insanı her yönüyle tanıyorum. Haksızlıklara, adaletsizliğe tahammülüm yok. Sevemez miyim ya! Kime ne?
- Kız çocuğum olsa onun da evlenene kadar bakire olmasını isterdim. Yani ben aşırı rahatlığı, saygısızlığı sevmiyorum. Şimdiki insanların modernlik anlayışını benimsemiyorum. Saygı, edep kalmadı artık.