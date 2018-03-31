Saray davetlerinin gediklisi Zerrin Özer: Kendimi son derece özgür hissediyorum

Erdoğan'ın saraydaki sofralarına sık sık katılan Zerrin Özer, Türkiye'de kendisini son derece özgür hissettiğini söyledi. Kendisini 'özgür' hisseden Zerrin Özer, Twitter'ın yasaklanması gerektiğini de savundu. Özer iki yıl önce de 'Tayyip Erdoğan kadar hümanist bir insan görmedim' demişti.