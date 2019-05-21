Şanlıurfa Barosu bu fotoğrafı paylaştı: İşkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek...

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığını iddia etmişti. Baro olayla ilgili fotoğraflar paylaştı.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesinde bir özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği, iki polisin de yaralandığı çatışmanın ardından gözaltına alınan kişilerin işkence gördüğünü iddia etmişti.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanlarken, Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi bugün Twitter'dan bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafta, 10'dan fazla kişinin elleri arkadan kelepçelenerek yere yatırıldığı görülüyor.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "İşkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İşkence alanen işlenmektedir. Burasi Bozova Yaylak Jandarma'nın bahçesi."