Samsun’da TKP’den 'Su zammı geri alınsın' kampanyası

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin su zammına tepki gösteren TKP Samsun İl Örgütü, zammın geri alınmasını talep eden imza kampanyası başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin su zammına yönelik tepki büyüyor. Samsunlu TKP’liler, zammın geri alınmasını talep eden imza kampanyalarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

31 Mart seçimleri öncesi şebeke suyuna indirim yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi seçimin ikinci ayı dolmadan suya yüzde 25, sayaç okumaya yüzde 150 zam yapma kararı almıştı. 22 Mayıs’ta Samsun Kanalizasyon ve Su İdaresi (SASKİ) komisyonunda önerinin görüşüldüğü saatlerde TKP Samsun İl Örgütü, “Samsun’un musluklarından zam damlıyor” başlıklı bir açıklama yapmıştı. TKP, Samsunlu tüm yurttaşları krizin ve borçlu belediyelerin faturasını halka ödetmeye çalışanlara karşı haklarına sahip çıkmaya çağırmıştı.

Seçim döneminde AKP’nin Büyükşehir adayı olan Mustafa Demir’in su borcunu ödeyemeyenlerin suyunun kesilmeyeceğini bir seçim vaadi olarak dile getirdiği hatırlanıyor. Ancak Demir’in beyanında Büyükşehir’in borçlunun borcunu mutlaka tahsil edeceği de vurgulanmıştı. Buna karşı TKP’nin Büyükşehir adayı olan Belma Nur Kartal “Suyun kesilmemesi bir seçim vaadi olamaz. Halkı borçlandırarak soyacağınızı kendi ağzınızla söylüyorsunuz. TKP, yasal yükümlülük olan asgari fiyatın üzerinde su bedeli almayacak! Tekrar ediyoruz, elektrik, su birer kamusal haktır, istismar konusu yapılamaz” diye tepki göstermişti.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ, ZENGİN SOFRALARINDA İFTAR AÇIP HALKA AÇLIĞA MAHKUM ETMEKMİŞ’

Zam önerisinin komisyondan geçmesinin ardından zam kararına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. TKP’liler “Ucuz suya erişim hakkımızı geri istiyoruz, SASKİ’nin zammı geri alınsın! ” talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Atakum ilçesinde hafta sonu başlatılan kampanya İlkadım ilçesinde bir basın açıklaması eşliğinde ilan edildi. İstiklal Caddesi’nde yapılan basın açıklamasının ardından kurulan stant büyük ilgi görerek Samsun halkının zamma dönük tepkisini yansıttı.

TKP’nin açıklamasını okuyan Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal, milyonluk projelerle gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ilk işinin halkın ucuz su içme hakkına saldırmak olduğunu söyledi. Kartal, “Belediyecilik, ‘gönül işi’ deyip parayla siyaset yapanların işiymiş, bir kez daha halkımız görsün. Gönül belediyeciliği, parayla hak satmakmış, halkımız görsün. Gönül belediyeciliği, zengin iftar sofralarında oruç açıp halkı açlığa ve susuzluğa mahkum etmekmiş, bir kez daha yurttaşlarımız görsün. Görsün de tanısın aşımıza, ekmeğimize göz koyanları!” şeklinde konuştu.

‘ZAMLARA KARŞI SAMSUN’UN MAHALLELERİNDE ÖRGÜTLENELİM’

Gece 12’den önce biten tramvayın 31 Mart Kadir Gecesi’ne özel geç saate kadar sefer yapacağı duyurusuna da tepki gösteren Kartal, bayramdan sonra ulaşım zammının da konuşulmaya başlandığına dikkat çekti. Kartal, Mustafa Demir’e seslenerek şunları söyledi: “Dini siyasete alet edip halka zamları yüklemeyi nereden öğrendin? Derhal ulaşıma zam yapılmayacağını açıkla! Eğer suya zammın üzerine ulaşım zammı da eklenirse Samsun halkının karşısında çıkamazsın. Türkiye Komünist Partisi halkla birlikte bunun hesabını sorar. Bu halk sadece Kadir gecesi değil her gün tramvaya biniyor, her gün su içiyor. Ücretsiz ulaşım ve su bir haktır. Halkın hakları parayla alınıp satılamaz.”

Ulaşıma zam yapılmayacağının açıklanması ve SASKİ zammının geri alınması için TKP’liler imza kampanyasına destek çağrısında bulundular. TKP’nin çağrısını okuyan Kartal, Samsun halkına seslenerek “Yapılan zamlara boyun eğmeyin. Mahalle mahalle örgütlenelim, bizi kandıramayacaklarını onlara öğretelim.Türkiye Komünist Partisi, dayanışma ve aydınlanma mücadelesini tüm Samsun’a yayacağını buradan ilan ediyor. Soyguna, talana ve zamlara karşı halk kazanana dek mücadele edeceğiz” dedi.