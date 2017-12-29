Samsun'da IŞİD'den 1 kişi tutuklandı

Samsun'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda IŞİD ile bağlantıları olduğu tespit edilen Irak uyruklu Ahmed Qayser Khalat ve Muwafaq Alı Khalef'i Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmed Qayser Khalat "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Muwafaq Alı Khalef ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.