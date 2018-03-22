Samsun’da Erdoğan’ın geleceği tarihte OMÜ sınavları ertelendi

OMÜ'de gerçekleşecek olan Uzaktan Eğitim Merkezi sınavları bir sonraki güne ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Mart Cumartesi günü Samsun AKP İl Kongresi’ni ziyaret edecek olması nedeniyle aynı tarihlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gerçekleşecek olan Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) sınavları bir sonraki güne, 25 Mart Pazar’a ertelendi.

Konu ile ilgili OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, Akademik Takvim uyarınca vize sınavlarının 31 Mart-8 Nisan arasında yapılması gerektiğini belirterek ‘Sınav tarihinin Cumhurbaşkanı’mızın Samsun’da olacağı tarih olarak belirlenmesi ile ilgili Rektörlük ile görüşeceğiz’ şeklinde açıklama yaptı.

Öğrenci Konseyi’nin başvurusu ve AKP’li öğrencilerin müdahaleleri üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından UZEM sınav tarihleri değiştirildi.