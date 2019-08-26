Samsun Terme’de köprü çöktü: 2 yaralı

Üç gün önce selin vurduğu Samsun’un Terme ilçesinde şehir merkezindeki köprünün kara ile bağlantı noktası çöktü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Samsun’da Cuma ve Cumartesi günleri selin vurduğu Terme ilçesinde şehir merkezindeki bir köprünün kara ile bağlantı noktası çöktü.

Olay sırasında bölgede bulunan 2 kişi yaralandı. Çökmeyle beraber oluşan oyuğa düşen park halindeki bir araç ise ekipler tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef insanlarımız şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar. Afet nedeniyle köprü başında büyük bir oyuk oluştu. 2 vatandaşımızı oyuktan kurtardık. Park halinde bir araç da oyuğun içine düştü. İnşallah can kaybı yaşanmaz” diye konuştu.

Olay güvenlik kameralarının kayıtlarına da yansıdı: