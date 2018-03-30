Şamil Tayyar’ın 'FETÖ borsası' iddialarına soruşturma

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın 'FETÖ borsası' iddialarıyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu” iddialarıyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Gaziantep Savcılığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı yazdı. Ankara Savcılığının da önümüzdeki günlerde Tayyar’ın ifadesine başvuracağı öğrenildi.



Tayyar, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "FETÖ" davalarıyla ilgili "FETÖ borsası" kurulduğu iddialarında bulunmuş, "FETÖ"den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini öne sürmüştü.