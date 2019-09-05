Salihli'nin kurtuluş gününde JES'e karşı eylem

Salihli'de, ilçenin işgalden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Eylül'de Hacıbektaşlı Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline karşı büyük bir eylem düzenlendi.

Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline (JES) karşı Salihli Çevre Derneği öncülüğünde eylem düzenlendi.

Eyleme, Denizli, Aydın, Turgutlu, İzmir çevre dernekleri, Türk Tabipleri Birliği, KESK, TMMOB, Mimarlar Odası, TKP, CHP, Halkevleri, ÖDP, milletvekilleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Eylem Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli'nin açılış konuşması ile başladı. Eylemi Salihli'nin kurtuluş günü olan 5 Eylül'de düzenlediklerini belirten Değerli, “Kurtuluş günümüzde, üzerinde bin bir çeşit ürünün yetiştiği bereketli ovamızdaki topraklar ile suyumuza ve havamıza sahip çıkmak için buradayız. Bizimle birlikte olan milletvekillerimize, çevrecilere, teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekillerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve Çevre Dernekleri temsilcilerinin konuşmaları ile devam eden eylemde TKP temsilcisi Murat Yeşil kapanış konuşmasını yaptı.

Yeşil "Memleketimizin yağmalandığı, talan edildiği bugünlerde, ilçemizde de tarım alanlarımız, doğamız ve suyumuz talan edilmeye ve patronlara peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır. Patron partilerinin sermaye ile kol kola yürüttüğü yağma ve talan neredeyse orada, tam karşılarında TKP olarak olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kazdağları'ndan Hacıbektaşlı'ya kadar geleceğimiz için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sermaye düzeni yıkılmalı ki Hacıbektaşlı yaşasın! Sermaye defol, Hacıbektaşlı bizimdir" dedi.

Eylemin ardından santral yapılan alanda direnen köylülere toplu ziyaret gerçekleştirildi.

