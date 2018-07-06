Sakarya'da "FETÖ" operasyonu soruşturması kapsamında 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sakarya'da "FETÖ" gerekçesiyle mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma sonucunda 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından "FETÖ"nün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 kişiden 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek harekete geçtikleri belirtiliyor.

Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki işlemleri sürerken yakalama kararı bulunan diğer 5 şüpheli için de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

