Sağlık Bakanlığı sülükçüler ile hacamatçıları ödüllendirilecek

Emine Erdoğan’ın ‘onursal başkanlığında’ Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenecek kongre yarın başlıyor. Kongrede ‘alternatif tıp’ adı altında başarılı bulunan hacamat, sülük, arı ve aromatik bitki çalışmaları krediyle ödüllendirilecek.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Kongre Merkezinde 19-22 Nisan tarihlerinde ‘Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ adıyla farklı ülkelerden katılımcıların da yer alacağı bir kongre gerçekleştirilecek.

BİLİM KURULUNDA DİYANET İŞLERİ

‘Onursal Başkanlığı’nı özel hastane zinciri sahibi olmakla beraber tıp bilgisi şüpheli Emine Erdoğan’ın yapacağı, ilahiyat eğitimi alıp hadis alanında kariyer yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın Bilim Kurulu’nda yer aldığı kongreye Sağlık Bakanlığı ciddi bir bütçe ayırdı. Bu bağlamda kredi bile dağıtılacak. Ancak kongre bunların da ötesinde birbirinden ilginç ve tıp biliminde artık kabul görmeyen yöntemlerin programında yer almasıyla dikkati çekiyor.

İlk Çağ tıp bilgisine göre kötü kanın vücuttan atılmasıyla sağlığa kavuşulacağı inancına dayalı olarak yapılan ve halk dilinde hacamat olarak bilinen kupa uygulaması programda, “Klinikte Kupa ve Vaka Sunumları Seçilmiş Özel Klinik Vakalarda Kupa Uygulaması” olarak yer alıyor.

TIP VE BİLİM BUNUN NERESİNDE?

Kullanılan hayvanların yapısı nedeniyle mikrop kapılması durumunda ölüme yol açacak denli tehlikeli bir uygulama olması uyarısında bulunulan sülükle kan emdirme yönteminin ise, “Sülük Uygulamasına Bilimsel Temelli Yaklaşım ve Vaka Sunumları” başlığı altında tanıtılacağı kaydediliyor.

Programda AKP iktidarının her alana sokulan din istismarıyla ilgili, “Geleneksel Tıp ve Din İlişkisi, Geleneksel Tıp, Cahiliye Tıbbı, İslam Tıbbı” gibi başlıklar da dikkat çekiyor.

BAL REKLAMI MI YAPILACAK?

Kongre programında ayrıca TV’lerdeki bal reklamlarını anımsatan ilginç sunumlar yer alıyor. Bazıları şu şekilde:

“Bitkisel Tıbbi Ürünlerde İnovasyon, Türkiye'mizin Zenginliği: Arı ve Arı Ürünleri, Bilimsel Uygulama Örnekleri, Sağlık Sisteminin Yeni Mücadele Alanı: Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Orman Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Vizyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Projelerinden Seçmeler…”

Dört gün sürecek kongrede bunların dışında “tıbbi çay hazırlama atölyesi, müzikle terapi atölyesi” gibi atölye çalışmaları yapılması planlanırken Sağlık Bakanlığı tarafından kongrede yapılacak sözde “bilimsel” faaliyetlerin “Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon, Kredilendirme Yönergesi” doğrultusunda ödüllendirileceği kaydediliyor.

ÇOCUKLARI BİLE HACAMAT EDİYORLAR

Hacamat, eğitim seviyesi düşük dini referanslarla hareket eden kesimlerde gittikçe yaygınlaşıyor. Sağlık Bakanlığı 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği’yle alternatif tedavi yöntemi hacamatı yasallaştırdı. Fakat merdiven altında bulunan hacamat merkezleri tehlike saçmaya devam ediyor. Evlerinin bir odasını muayenehaneye dönüştüren hacamatçılar, yeni doğan bebeklere hacamat uygularken “Aşı yaptırmak istemeyen aileler bize geliyor. Bu yanlış bir uygulama değil. Kendi çocuklarımıza da yapıyoruz” gibi dehşet verici ifadelerde bulunuyor.