Sağlık Bakanlığı makam aracı için 5 kat fazla para harcadı

Temizlik işlemlerini bile israf sayarak kesinti yoluna giden Sağlık Bakanlığı’nın, bakan yardımcısı ve merkez teşkilat için kiralanan lüks makam araçları için bir önceki döneme göre 5 kat fazla ücret ödendiği ortaya çıktı.

Ekonomik kriz nedeniyle hastanelerdeki temizlik, bakım, ilaç ve onarım maliyetlerinden tasarruf etmeye çalışan Sağlık Bakanlığı, makam araçlarına önceki döneme göre tam 5 kat fazla para harcadı.

20 ARAÇ KİRALANDI

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre bakanlık tarafından yapılan 2017 yılındaki ihale ile bir tane bakan yardımcısı için 20 tane de bakanlık merkez teşkilatı için, araç kiralandı. Araçların yakıt ücretlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanacağı ihalede, araçları kullanacak 20 de şoför dahil edildi. Bakanlık, ihale için yaklaşık 1.4 milyon yaklaşık bedel belirlerken ihale 1 milyon 251 bin TL’ye tamamlandı. 2017 sonunda tamamlanan hizmet alımının ardından yeni ihalede Bakanlığın ihale dosyası istenilen şartlarla kabardı.

Nisan 2018’de ilanı yayımlanan duyurunun ardından 24 Haziran seçimleri öncesinde ihale apar topar tamamlandı. Biri bakan yardımcısının makam aracı, biri müsteşar makamı, ikisi koruma aracı olmak üzere toplam 29 araç için yapılan ihale, bir önceki yılın 5 katı fiyatına tamamlandı. Yeni ihalenin bedeli 5 milyon 623 bin TL’ye ulaştı.

KOLTUK ISITMALI, KONFOR PAKETLİ İHALE

Bakan yardımcısı için kiralanacak aracın şartları, fiyatın neden katlandığını gözler önüne serdi. Makam aracının teknik özellikleri arasında, “motor hacmi 2950 cc” ve “üzeri dört çeker e segment (üst sınıf)” olması, “siyah renkte olması” yanı sıra araçlarda “güvenlik, konfor paketi ve elektrikli açılır tavan” şartı arandı. “Dört bölgeli tam otomatik klima” istenen araçlarda, “ön ve arka koltuk ısıtma sistemi”, “uygun kauçuk paspas takımı” da talep edildi. Bakanlığın lüks araçlar için fiyatı tek düşüren adımı araçların dizel yakıtlı istenmesi oldu.

5.6 MİLYON TL BAKAN ARACI İHALESİ

Bakanlığın 5 kat bedelli ihalesinde doküman alan sayısı 9 olurken, şartları sağlayabildiğini düşünen 4 firma teklifte bulundu. 2020 yılı sonuna kadar devam edecek makam aracı sözleşmesinin bedeli 5.6 milyon TL olarak belirlendi. İhaleyi kazanan firma “Kaya Seyahat Turizm” şirketi oldu. 24 Haziran seçimleri öncesinde tamamlanan ve yeni hükümet sisteminin Sağlık Bakanlığı’na devredilen hizmet alımı ihalesini kazanan şirketin genel müdürü Mehmet Kaya’nın da 24 Haziran seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olduğu tespit edildi. Ancak Kaya, AKP yönetiminin aday listesinde yer almadı.