Sağlık Bakanı Demircan'dan 'Zika' açıklaması

Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'de tespit edilen zika virüsü, grip aşısı, personel alımı konularında açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de tespit edilen Zika virüsüyle ilgili, "Zika, şu an Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili uyarı yapılmış durumda... Sağlık Bakanlığı gerekli çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirler alınacak. Gelecekte böyle bir tehdit olur mu, bunlar virütik rahatsızlıklar, olabilir. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra önlemleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'yle beraber yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız" dedi.

Demircan, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Akılcı antibiyotik kullanımı kampanyamız da var" ifadelerini kullandı.