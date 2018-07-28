Safsata 'akademiye' girdi: İTÜ'den sonra İstanbul Aydın Üniversitesi'nde astroloji 'eğitimi'

'Astroloji' adı verilen bilim dışı argümanlar AKP döneminde üniversitelere kadar girdi. İTÜ'de astroloji ve fal 'eğitimi' verilmesine ilişkin haberlerin ardından, şimdi de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 'astroloji akademisi' açıldı.

Piyasacılık ve gericilik toplumun tüm hücrelerine girmeye devam ediyor. 'Astroloji' adı verilen bilim dışı argümanlar AKP döneminde üniversitelere kadar girdi.

İTÜ'de astroloji ve fal "eğitimi" verilmesine ilişkin haberlerin ardından, şimdi de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "astroloji akademisi" açıldı.

TUHAF İLAN: 'SAFSATADAN ARINDIRILMIŞ ASTROLOJİ'

Yapılan duyurularda İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İstanbul ve İzmir'de rutin olarak astroloji sınıflarının açıldığı belirtildi. İlanlarda altı seviyede "eğitim" verildiği duyuruldu. Verilen astroloji eğitiminin "safsatalardan arındırılmış" olduğu iddia edildi. "Safsatadan arındırılmış astroloji"nın ne anlama geldiğiyse pek anlaşılamadı.