Saadet'ten Abdullah Gül açıklaması: Aday olma ihtimali olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen basın buluşması etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, 2019 seçimlerinde on birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan" yanıtını verdi.

'SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARTACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkaracaklarını belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkarmamız icap eder ki, bütün partilerin tabanından oy alabilsin. Bu o kadar kolay bir iş değil, bu ne demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy alması icap eder, Ülkücü tabandan oy alması icap eder, HDP tabanından oy alması icap eder, AK Parti'den ümidini kesen AK Partililerden oy alması icap eder. En zor iş ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

CHP ile ittifak konusundaki soruya ise Karamollaoğlu, "bu konuda bir yorum yapmanın doğru olmayacağını" kaydetti.