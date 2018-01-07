Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan 'Abdullah Gül' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Abdullah Gül iki kelime edince yer yerinden oynadı" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gerici eylemleriyle bilinen Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) toplantısında konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK tepkisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği gerilimli yanıta ilişkin konuşan Temel Karamollaoğlu, “Hükümet bir bardak suda fırtına koparıyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki kelime edince yer yerinden oynadı. ‘Biz bildiğimizden şaşmayız’ diyorlar. Yaptığınız çalışmalar artık yamalı bohça gibi oldu. Muhalefeti dinlemiyorsunuz. Arkadaşlarımızı sevdiğimiz için gerçekleri ve doğruyu söyleyip, uyarıda bulunuyoruz. Ancak kimseyi dinlemiyorlar. Ülkemizde adalete güven bırakmadılar. Zamanında FETÖ’yü bu ülkenin referansı haline getirdiler. Bu yöntemlerle ülke yönetilemez. Bu arkadaşlar istişare nedir bilmiyor. İstişareyi yapmayı unuttular. Bugün Anayasa Mahkemesi varlığı, yokluğu belli değil. Anayasa Mahkemesi anayasa ihlallerini yok saymamalıdır” dedi.