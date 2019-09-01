Rize'de yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişi bulundu

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası'na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı.