Rize'de genci darp eden şahıs tutuklandı

Rize'de, genci darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 yaşındaki Besim Güngör tekrar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kullanıcı olaya tepki göstermişti.

Rize'de R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan 24 yaşındaki Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kadını tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, Güngör, saldırsını sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Besim Güngör savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİ KARARI ETKİLEDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kullanıcı olaya tepki göstermişti. Bu tepkilerin ardından Rize savcılığının harekete geçtiği belirtildi.