Rize'de en ağır hasar dere yatağına inşa edilen evlerde

Rize'de geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 15 evin yıkılmasına, 80 evin boşaltılmasına karar verildi. Tespitlere göre ağır hasar alan evlerin dere yatağı veya su kanalı üzerine ya da yanına kaçak olarak inşa edildiği belirlendi.

Rize 'de, önceki hafta etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. RizeValiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi koordinesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları ve Tarım Müdürlüğü'nden ekipler, sekiz ilçede sürdürdüğü hasar tespit çalışmasını tamamladı.

İlk tespitlere göre kentte 400'e yakın noktada sel ve heyelan meydana geldi. Heyelanda ağır hasar gören 15 evin yıkılmasına, heyelan riski taşıyan 80 evin ise tahliyesine karar verildi. İstinat duvarı ile önlem alınana kadar bu evlere girilmemesi kararlaştırıldı. Evleri boşaltılan vatandaşlara 18 ay süreyle kira yardımı yapılacağı açıklandı.

Bölgede ayrıca köy ve mahalle yolları ile kara yolunda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü. Selde 10 iş makinesi ile 15 araç da sel sularına kapıldı.