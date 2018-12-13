Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırı soruşturmasında gizlilik kararı

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet müdürlüğündeki silahlı saldırı soruşturması için gizlilik kararı aldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hayatını kaybettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı aldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık Salı günü saat 14.40 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü binasında makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ölümü ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal'ın yaralanması olayıyla ilgili soruşturma için gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği, soruşturma kapsamında her türlü iddianın titizlikle araştırıldığı kaydedildi.