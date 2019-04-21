Rıza Sarraf’ın Kanlıca’daki yalısına mahkemeden koruma zırhı

Şarkıcı Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf’a ait Beykoz Kanlıca’daki kaçak yalılar hakkındaki yıkım kararının mahkeme tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yapıldığı iddiasıyla açılan dava ise sürüyor.

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda kaçak bölümler tespit edildi ve bina boyunca asansör yapıldığının, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da yalıların eski haline getirilmesine karar verdi.

YIKIM ERTELENDİ

İBB’nin eski CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 15 Mart’ta yalıların neden yıkılıp eski haline getirilmediğini sordu. CİMER’den 16 Nisan’da gelen yanıtta sorularının İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yanıtlandığı ifade edildi. Yazıda yalılara ilişkin alınan İBB encümen yıkım kararının mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca yazıda özetle “İBB Encümen Yıkım Kararının yürütmesinin durdurulması kararı alındığı ve söz konusu karar gereği yeni bir karar alınana kadar yıkımla ilgili işlemlerin ertelendiği belirtilmiştir” denildi.

DAVA SÜRÜYOR

Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanık Ebru Gündeş’in beraatine karar verdi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, Rıza Sarraf adına olan yalıda yapılan tadilata ilişkin imzası bulunmadığı gerekçesi ile beraat ederken, Ebru Gündeş Sarraf adına kayıtlı yalıda yapılan tadilat nedeni ile ceza aldı. Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir’in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi. ABD’de bulunduğu için Rıza Sarraf’ın ifadesini alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf’ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti. Kararlara itiraz edildi. Süreç devam ediyor.