Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'e kötü haber...

ABD'de tanık sıfatıyla mahkemede ifade veren Rıza Sarraf'ın malvarlığına el konulmasının ardından lüks yatlarına el konuldu.

Rıza Sarraf'ın el konulan malvarlığı konusunda yeni bir adım atıldı.

Ebru Gündeş'in eşi Sarraf'ın Bodrum'daki yatlarına el konuldu.

Bodrum’da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banito" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi. Yaklaşık 1,5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından “60 years” ve "Banito" isimli lüks yatlara el konuldu.