Rıza Sarraf davasında gözyaşları

ABD'de Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra ağlamaya başladı.
Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.
Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.