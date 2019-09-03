Restore edeceğiz diye Mimar Sinan eserini yıktılar

İstanbul’un Beyoğlu semtinde bulunan Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi’nin bir bölümü restorasyon ihalesini alan firma tarafından yıkıldı.

İstanbul’un Beyoğlu semtinde bulunan Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi’nin bir bölümü yıkıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, yıkım, geçen cuma gecesi MAK Yapı Sanayi Şirketi tarafından yapıldı.

Yaşananları gören bölge sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışanlardan restorasyon ruhsatı ile çalışma izin ve belgelerini istedi. Ancak polis, çalışanlardan “Yanımızda değil” yanıtını aldı.

Hafta sonu olduğu için belgeleri gösteremeyeciğini söyleyen işçiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Çalışmalar da savcılık kararıyla durduruldu.