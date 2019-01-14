Restorasyon skandalı: 500 yıllık tarihi yapıya demir doğrama kapı...

Muğla Yatağan'daki Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferinde yaptırdığı mescit, han ve köprüdeki restorasyonun aslına uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Orijinal taşların yerine traverten taşları döşendi, pencerelere demir doğramalar yapıldı!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde belediye ile valilik arasındaki proje muamması sebebiyle tarihi mescit, han ve köprüdeki restorasyonun aslına uygun yapılmadığı ortaya çıktı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında yaptırdığı ve definecilerin talan ettiği mescit, han ve köprünün restore edilmesi için 2014 yılında çalışma başlatıldı.

Restorasyon bir sene sonra proje ile yapım aşamasındaki uygulamalar arasındaki farklılık sebebiyle durduruldu.

Ardından Yatağan belediyesi yeni bir proje hazırladı ve proje Muğla Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Ancak yeni hanın üzerinin kapalı olması ve köprü restorasyonu da projeden çıkarıldı.

Mescit ve hanın da aslında uygun olarak restore edilmediği ortaya çıktı.

Taş motifli kubbenin sıvandığı, pencere ve kapıların doğramalarının dönemine uygun olmayacak şekilde metalden yapıldığı, çevrelerine taş sütunlar yerine traverten taş kullanıldığı ve restorasyon sırasında kullanılan bazı malzemeler nedeniyle mescidin su akıttığı görüldü. Handa da benzer yanlışların yapıldığı tespit edildi.

Restorasyon için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) mali destek vereceğini belirtmişti. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yüklenici firma, Yatağan belediyesinden ihale bedeli olan 1 milyon 258 bin 331 liranın ödenmesini istedi. Belediye valilikten hak edilen bedelin yatırılmasını talep etti. Valilik ise restorasyonun aslına uygun olarak yapılmadığını kaydederek, bedelin yüzde 36.65’lik bölümünü ödedi.

Valilik restorasyona dahil olmadıklarını, projenin tamamen belediye tarafından yürütüldüğünü savunurken, belediye yargı yoluna gitti.

'KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMIŞLAR'

Kanuni'nin Rodos Seferi sırasında Muğla sınırları içerisinde yer alan güzergahın turizme kazandırılması için Muğla Valiliği tarafından hazırlanan Kanuni Yolu Projesi'nin komisyon üyelerinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Osmanlı Kültür Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Namık Açıkgöz ise, yaşanaları "Kaş yapayım derken göz çıkarmak" olarak değerlendirdi.

Açıkgöz, şunları söyledi:

"Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi esnasında 24 Temmuz 1522 günü Bozüyük nahiyesinde otağını kurdu. Sefer hazırlıkları başladığında güzergahtaki lojistik hazırlıklar çerçevesinde muhtemelen Bozüyük Köprüsü de yapıldı. 1990'lara kadar kullanılan 3 gözlü köprü, ayaklarının bastığı toprak zeminin aşınması sonucu göçtü. Geçtiğimiz yıllarda toprak zeminin kayması hesap edilmeden restore edilmeye başlanmış olacak ki dere üzerindeki ayaklar daha da ayrılarak göçmüş. Ayrıca cami ve han restorasyonunda bir takım yanlışlıklar yapılmış. Mesela pencereler aslına hiç uymayan bir metal doğrama ile yapılmış. Vaktiyle yapılan yanlışlığı bir yetkiliye ilettiğimde 'Hocam anıtlar kurulu böyle onaylamış' dedi. Bozüyük mimari eserleri Kanuni'nin yöredeki en önemli izleridir. Korunmasında ve restorasyonunda özen gösterilmelidir."