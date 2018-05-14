Restoran işletmecilerinden AVM'lerde protesto eylemi

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AVM'lerdeki dövizle kira ödemenin sürdürülebilir olmadığını ve protesto edeceklerini söyledi.

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye'deki AVM'lerin dolar veya euro üzerinde kira aldığını ve sözleşmelere 3 veya 5 yıl kiracı kalma şartı eklediğini belirterek, restoranların TL ile satış yapıp döviz ile kira ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bingöl "Bu durum sürdürülebilir değil. Ya kiralar TL üzerinden olmalı ya da 3-5 yıl kiracı kalma şartı kaldırılmalı. Üyelerimizin Türkiye genelindeki AVM'lerde yaklaşık 6 bin şubesi bulunuyor. Aksi takdirde belirli bir süre ışıklarımızı kapatmak başta olmak üzere ciddi adımlar atacağız" dedi.

Bingöl, dolar kurunun son bir yılda yaklaşık yüzde 21, son 2 yılda ise yüzde 54 değer kazandığını belirterek "En azından dükkanı çeviremeyen restoran sahibi işletmesini kapatmak istiyor. Ancak kullanmadığı dönemlerin de kirası isteniyor. Zaten zarar ettiği için orayı kapatıyor. Bir de üzerine çok ciddi rakamlar ödemek zorunda kalıyor." dedi.

Dolar ve euro'daki hızlı yükseliş birçok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de birçık iflası beraberinde getirdi.