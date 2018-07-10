Rektörlükten 'İnek Duası'na ceza: Gerekçe dine hakaret

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin geleneksel İnek Bayramı’nda 'İnek Duası' okuyan Mehmet Can Tan'a rektörlük tarafından kınama cezası verildi. Mülkiyeliler Birliği cezaya tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) geleneksel İnek Bayramı’nda "İnek Duası" okuyan Mehmet Can Tan'a mezuniyetinin ardından kınama cezası verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre A.Ü. Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturmada öğrenciye önce “bir aylık uzaklaştırma” cezası verildi. Soruşturmacılar daha sonra duayı okuyan öğrencinin okulda olduğu döneminde başka cezası olmaması nedeniyle cezayı “kınama” cezasına dönüştürdü.

GEREKÇE ‘DİNE HAKARET’

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu, okulun geleneksel İnek Bayramı’nda "İnek Duası"nı okuyan öğrenciye verilen cezaya tepki gösterdi. Mülkiyeliler Birliği’nden yapılan açıklamada şu hatırlatmalara yer verildi:

"2016 yılı İnek Bayramı’nda İnek Duası’nı okuyan üyemiz Mehmet Can Tan hakkında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün yürüttüğü soruşturmadan ceza çıktı. İnek Duası kapsamında ‘dine hakaret edildiği’ gerekçesiyle sosyal medyada linç edilen ve sonrasında Valilik ve Ankara Emniyet Müdürlüğü talimatlarıyla A.Ü. Rektörlüğü’nce hakkında soruşturma başlatılan üyemiz Mehmet Can Tan’a ‘bir aylık uzaklaştırma’ cezası verildi. Ancak, üyemizin öğrencilik döneminde başka cezası olmaması nedeniyle cezası ‘kınama’ cezasına dönüştürüldü.

Halbuki İnek Bayramı ve İnek Duası, Türkiye’nin en zor dönemlerinde dahi Fakültemiz öğrencilerinin ve mezunlarının büyük özenle yaşattığı bir gelenektir. Genç üyemizin, mezuniyetinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra 28.02.2018 tarihinde hakkında soruşturma açılması dahi asıl hedefin sadece kendisi olmadığını; aksine Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin öğrencisiyle, mezunuyla ve akademisyenleriyle canlı tutmaya çalıştığı eleştiri kültürü olduğunu göstermektedir.”

‘CEZAYA KARŞI GEREKLİ HUKUKSAL ADIMLARI ATACAĞIZ’

Açıklamada cezaya şöyle tepki gösterildi:

“Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak, üyemize verilen ‘kınama’ cezasının, yaratıcılığın ve mizahın eleştiri kültürüyle iç içe geçtiği 80 yıllık bir tarihe verildiğini, dolayısıyla bu cezayı kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Üyemiz Mehmet Can Tan’a verilen söz konusu disiplin cezasına karşı hukuksal adımları atacağımız, üyemiz hakkında yürütülen ceza davası sürecini yakından takip edeceğimiz ve Mülkiye’yi sıradan bir fakülte olmaktan çıkaran geleneklerimize, akademik değerlerimize sahip çıkacağımız bilinmelidir.”