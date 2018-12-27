Rektöre makam aracı: 100 kilometreye 8.2 saniyede çıkan, çok fonksiyonlu deri direksiyonlu...

108 devlet üniversitesinin başarı sıralamasında 90’ıncı sırada olan Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, makam aracı ihalesine çıktı. Kiralanacak araç için 30 özellik sıralandı: Yabancı menşeli, dizel, siyah, ithal direksiyonu çok fonksiyonlu, saatte 232 km hız yapsın...

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman kendisine 28 aylığına kiralanacak makam aracını adeta parmağıyla gösterdi. Talep edilen özellikler ultra lüks olmakla beraber sadece dünyada sadece birkaç otomobilde mevcut.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, olay Siirt Üniversitesi Rektör Erman için alınacak makam aracı ihalesiyle ortaya çıktı. Erman 28 aylığına kiralanacak makam aracı için ultra lüks donanım talep etti. 13 Kasım’da çıkılan ihale şartnamesine göre Rektör Erman söz konusu aracın "yabancı menşeli, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen, 2017 ve daha üst model" özellikte olmasını istedi.

Ayrıca şartnameye göre rektörün mesai dışında da kullanabileceği makam aracının "sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklı, dinamik süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli, immobilizer ve start-stop sistemi, enerji geri kazanım sistemi, hız sabitleme sistemi, verimlilik modülü ve elektromekanik direksiyonu" olması gerektiği belirtildi.

ÇOK FONKSİYONLU DERİ DİREKSİYON

Yapılan ihalede, "araçta uydu telefon ve Bluetooth bağlantısı bulunması, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı olması, dört kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ön ve arka park mesafe ölçer park sensörü, elektromekanik park frenli, elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalı" olması gerektiği şart düşüldü.

Kiralanacak araç için diğer özellikler "sürücü bilgilendirme sistemli, yol bilgisayarlı, Türkçe navigasyonlu, ısıtmalı koltuklu, uzunluğu 4 bin 932 mm., genişliği bin 874 mm, yüksekliği bin 455 mm, ağırlığı bin 660 kg, azami hızı 232 km/saat, hızlanması da 0-100 km/saat 8.2 saniye" olacak şekilde sıralandı.