'Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Recep Tayyip Erdoğan müdafaası: Medine müdafaasıdır, Abdulhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı kongresine katıldı.

AKP'li bakanların ve vekillerin Erdoğan'ı ve AKP'yi savunmak konusunda ne denli çirkinleştiklerini unutan Gül, CHP hakkında "siyaseti seviyesizleştirmek" suçlamasında bulundu.

Bakan Gül, "Bugün siyaseti seviyesizleştirmek isteyen ve bunda da kısmen başarılı olan anlayış ana muhalefetin ortaya koyduğu ötekileştirici, dışlayıcı, kavgacı, seviyesiz üsluptur. Türkiye'de siyaseti daima kendi seviyelerine çekmek için gayret gösteren bu anlayışın, ülkemize verebilecek hiçbir şeyi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı övmede sınırları zorlayan ve Erdoğan'ı savunmakla ilgili "Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır" ifadelerini kullanan Gül şunları söyledi:

"Yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmak isteyenler var. 'Bu terör koridorunu sizlere kurdurmam, ben bu oyunu bozarım' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan olduğu için rahatsız oluyorlar. Ama bu millet de bütün olup biteni görüyor. Bizim mücadelemizin temeli, Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Yanı başımızda, şurada bir terör koridoru kurulsa, bundan en fazla etkilenecek ülke Allah korusun bizim ülkemizdir. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bilmem kaç bin kilometre öteden gelip benim burnumun dibine, sen teröristlere her türlü desteği verirsen buna Recep Tayyip Erdoğan, buna AK Parti, buna Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmayacaktır. Biz Türkiye'nin bekası, milletimizin birliği için dik durdukça 'Birileri neden dik duruyorsunuz?' diyor. Kardeşim biz bu vatanı sokakta mı bulduk, biz bu cennet ülkemizi sokakta mı bulduk, şehitlerimizin emanetini size altın tepsi de mi sunacağız? Bunu mu bekliyorsunuz? Böyle bir şey asla olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan müdafaası, Medine müdafaasıdır, Abdülhamithan müdafaasıdır, Gazi Mustafa Kemal müdafaasıdır, milli mücadele müdafaasıdır, milli kurtuluş müdafaasıdır, Şahinbey'dir, Şehitkamil'dir, bağımsız güçlü büyük Türkiye mücadelesidir."