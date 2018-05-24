Rapçi 'Ezhel' tutuklandı

'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

"Ezhel" adıyla bilinen 28 yaşındaki rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı gerekçesiyle İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyette hakkındaki suçlama ile ilgili sorgulanan İpekçioğlu, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

"Ezhel" daha önceden bir söyleşide "Şarkı yazarken çekindiğin veya korktuğun, “Bunu yazmayayım” dediğin şeyler oluyor mu? Durduruyor musun kendini?" sorusuna "Büyük ihtimalle ben böyle sözler yazmaya hep devam ederim. Kimseyi uyuşturucu kullanmaya teşvik etmiyorum. Esrarın uyuşturucu olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bunu anlatacağım şarkılar da var, bekliyorum, bunu anlatmak zorundayım. Bunu anlamaları lazım" cevabını vermişti.

Ezhel'in "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü "Müptezhel" ile bilinirlik sağlayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivali'nde sahne alacaktı.