Prof. Celal Şengör organ bağışına karşı: Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok

Daha önce dışkı yedirmenin işkence olmadığını, en ideal yönetimin monarşi olduğunu savunan; Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'a 'eşkıya' diyen; Tayyip Erdoğan'ı da hayatı pahasına koruyacağını söyleyen Prof. Celal Şengör, şimdi de organ bağışına karşı çıktı. Şengör, 'Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok' dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.

Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu "Şimdiki Zaman" adlı programa konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.

Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

İnsanların gömülmeye çok meraklı olduğunu, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini hatırlatan Şengör, "Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın" dedi.