Prof. Büşra Ersanlı'ya hapis cezası

Barış İçin Akademisyenler grubunun hazırladığı 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladığı gerekçesiyle ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Barış İçin Akademisyenler grubunun hazırladığı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Büşra Ersanlı ve avukatı katıldı. Duruşmada savcı, önceki celse Ersanlı’nın “örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladığını açıkladı.

Ersanlı’nın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, “Bildiri barış hakkı çerçevesinde barışa çağrı adına yapılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla atılı suçun unsurları oluşmamıştır” diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Esas hakkında savunma yapan Ersanlı, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Ersanlı son sözünde ise “Suç işlemedim” diyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla Büşra Ersanlı’ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın istememesi üzerine verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakmadı.