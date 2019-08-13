Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk Köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda Roma dönemine tarihlenen ev kalıntılarına ulaşıldı.

Hititlere ait orijinal kerpiçlerin bulunduğu Niğde’nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük’te, bu yılki kazılarda Roma dönemine ait ev kalıntılarına ulaşıldı.

ÇALIŞMALAR 1968'DE BAŞLAMIŞTI

Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te çalışmalar, alçı taşı yatağında 1960'taki yol açma çalışmaları sırasında, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyerogliflerinin bulunması üzerine, Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de başladı.

Kesintilerle yaklaşık 50 yıldır süren kazı çalışmalarında, höyüğün, Hitit döneminde, Çukurova'ya açılan yol üzerindeki stratejik konumu nedeniyle garnizon olarak kullanıldığı, burada surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

2 BİN 100 YIL ÖNCESİNE AİT

Hitit başkenti Hattuşa'da olmayan orijinal Hitit kerpiçlerinin bulduğunu höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı.