Polisten Cumartesi Anneleri'ne destek veren vekillere: Haddinizi aşmayın

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları 700'üncü hafta oturma eylemine saldıran polis, eyleme destek veren CHP ve HDP'lilere sert müdahalede bulundu. Polis amiri, HDP milletvekili Ahmet Şık'a 'Haddinizi aşmayın' diye çıkıştı.

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yasaklandı.

Yasak kararı ile polis, Galatasaray Meydanı'nı ablukaya aldı ve alana girmek isteyenleri gözaltına aldı.

VEKİLLERE SERT MÜDAHALE

Polisler kendilerine verilen talimatla kitleye biber gazı ve copla müdahale ettiler. Ayrıca, çevredeki pasajlara sığınan vatandaşlara da biber gazıyla saldırıldı.

Öte yandan polis eyleme destek veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve Onursal Adıgüzel'in yanı sıra HDP'li Ahmet Şık, Garo Paylan, Pervin Buldan gibi vekillere zaman zaman sert müdahalede bulundu.

Oturma eylemi yapan vekillere müdahale eden polis , HDP'li Garo Paylan'ı da boynunu sıkarak yere yatırmaya çalıştı.

Vekillerle polis amirleri zaman zaman karşı karşıya gelirken, vatandaşlar "Bunları AKP'li vekillere yapabilir misiniz" diyerek tepki gösterdiler.

POLİSTEN AHMET ŞIK'A: HADDİNİZİ AŞMAYIN

Polis amiri, müdahale için "Bu emir kanunsuz. Size bu talimatı veren eşkıya" diyerek İçişleri Bakanı Süleymen Soylu'ya tepki gösterdi.

Polis amiri ise HDP milletvekili Şık'a "Ben haddimi aşmıyorum, size sayın vekilim diyorum. Siz de haddinizi aşmayın" diye çıkıştı.

O anlar kameraya şöyle yansıdı: