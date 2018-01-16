Polisten, çocuğunu almak isteyen babaya: Zarar verirse çeker vurursun

İstanbul Silivri'de boşanma sürecindeki eşinden çocuğunu almak isteyen babaya bir polisin "Zarar verirse çeker vurursun" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Silivri'de "çocuğuna zarar gelecek" iddiasıyla oğlunu annesine vermek istemeyen babaya polis, "zarar verirse çeker vurursun" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, bu iddia boşanma sürecindeki bir çocuk babası T.K’ya ait. Eşiyle boşanma sürecinde olduklarını, eşinin kendi isteğiyle çocuğunu bırakıp gittiğini, daha sonra çocuğu almak için eve polis eşliğinde geldiğini öne süren T.K yaşanan tartışma sırasında Silivri ilçe emniyet müdürlüğündeki bir polisin kendisini suça teşvik ettiğini iddia ediyor.

Kamera kayıtlarında ise tartışmanın odağındaki bir polis memurunun “çeker vurursun” sözleri duyuluyor.

Kamera görüntüleri çocuğunu annesine vermek istemeyen T.K’nın “çocuğuma zarar verecekler. çocuğumu vermem” sözleriyle başlıyor. Bunun üzerine görevli polis memuru “öyle bir şey olursa çeker vurursun” diye bağırıyor. Bu diyalog üzerine sinirler daha da geriliyor ve tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil oluyor.

Aile üyelerinin çocuğu vermek istememesi üzerine polis, baba T.K’yı kelepçeleyerek gözaltına alıyor. Bunun üzerine aile fertlerinden biri çocuğu vermemek için eve girip kapıyı kilitliyor. Polisin, aile fertlerinden birkaç kişiyi “görevli memura engel olmaktan” gözaltına almak istemesiyle gerginlik daha da artıyor.

Polis memuru gözaltı işlemi sırasında sinirler gerilince “çocuk ağlıyor yazık değil mi?” diye bağırıyor. Gergin süreç baba T.K’nın gözaltına alınmasıyla son buluyor.

Bu görüntülerin ardından polis ve avukatlar çocuğu alarak anneye verdi. Ancak çocuğun annesinde mi yoksa babasında mı kalacağına mahkeme karar verecek.