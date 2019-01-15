Polisin katlettiği trans kadın Hande Şeker için eylem: Trans cinayetleri politiktir

İzmir'de bir polis tarafından katedilen trans kadın Hande Şeker'in öldürülmesi, Kadıköy'de protesto edildi. Bu cinayetlerin münferit değil, ataerkil sistemin ve ikili cinsiyet rejiminin sonucu olduğunun vurgulandığı açıklamada, hakimlere 'Transfobik cinayetlere ve kadın cinayetlerine iyi hal indiriminde bulunmamaları' çağrısı yapıldı.

İzmir Alsancak'ta geçen hafta bir polis tarafından katledilen trans kadın Hande Şeker'in öldürülmesi, Kadıköy'de protesto edildi.

Süreyya Operası önünde akşam saatlerinde yapılan basın açıklamasında, öldürülen Hande Şeker'in yanı sıra, ikili cinsiyet rejiminin şiddetine maruz bırakılan tüm kadınlar anıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "9 Ocak 2019 sabahı İzmir Alsancak’ta trans kadın Hande Şeker bir polis tarafından kendi evinde silahla katledildi. Biz bu cinayetleri, Esra Ateş’in polis merkezine 100 metrelik mesafede katledilmesinden, Hande Kader’in tecavüz edilip yakılmasından, Eylül Cansın’ın intihara sürüklenmesinden hatırlıyor ve hatırlatıyoruz."

Türkiye'nin trans cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya dokuzuncusu olduğu anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kadınların hayatları değersizleştiriliyor. Ataerkil sistem kadın cinayetlerinde farklı farklı bahaneler türetiyor. Kimi kadın transfobi nedeniyle, kimi kadın namussuz olarak yaftalandığı için, kimi kadınsa bir erkeğin aşkını reddettiği için öldürülüyor. Biz bu ölümlerin münferit olmadığını, ataerkil sistemin sonucu olduğunu biliyor ve artık son bulmasını istiyoruz. Trans kadınlar, kadındır. 'Kadın sandım, erkek çıktı', 'Beni kandırdı', 'Erkekliğimi küçük düşürdü' gibi transfobik ifadelere ceza indirimi uygulayan hakimlere çağrı yapıyoruz: Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulamayın! Kadınları şiddetten korurken cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yapmayacağını İstanbul Sözleşmesi’nin dördüncü maddesi ile taahhüt eden devletin bu kararı uygulamasını, Anayasa ve diğer ilgili yasalarda tüm trans kadınların yaşam, eğitim ve sağlık gibi temel haklarının güvence altına alınmasını yetkililerden talep ediyoruz."

Basın açıklaması "Trans cinayetleri politiktir", "Katledilen kadınlar isyanımızdır" sloganlarıyla devam etti.