Polisin ağır yaraladığı liseli genç yaşamını yitirdi!

Gaziantep'te 31 Aralık gecesi kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak ağır yaralanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, beyin ölümü gerçekleşen Karakan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Yılbaşı gecesi Gaziantep Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurulan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, yaşamını yitirdi.

Ekrem Görkem Karakan 31 Aralık gecesi 34 HS 0981 plakalı otomobille seyir halindeyken kontrol noktasında durmadı. Polis memuru H.B. araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, dün gece 13 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

Karakan ailesi, beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru H.B.'nin ifadesinde "dur" ihtarına rağmen durmayan araca hedef almadan ateş ettiğini söylediği belirtildi. Karakan'ın cenazesi, Ankara'dan gelecek ekibin organlarını almasının ardından yarın toprağa verilecek.